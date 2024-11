V nesreči med Mengšem in Kamnikom umrla sopotnica, trije poškodovani

Mengeš, 22. novembra - Na cesti od Mengša proti Kamniku se je danes okoli 5. ure zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri osebna vozila. Po informacijah policije je do nesreče prišlo, ker je voznik iz smeri Kamnika zapeljal na nasprotno stran ceste in čelno trčil v vozilo, vanj pa še tretje vozilo. Trije vozniki so poškodovani, sopotnica pa je umrla.