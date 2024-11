Slovensko združenje s partnerji v pripravo strateškega dokumenta o vodiku

Bruselj, 22. novembra - Člani Vodikovega sveta treh morij, med katerimi je tudi slovensko združenje, so ta teden podpisali pismo o nameri za razvoj celovitega strateškega dokumenta, v katerem bodo pregledali možnosti za zeleno reindustrializacijo srednje in jugovzhodne Evrope ter določili možne vstopne točke in potek transportnih poti za zeleni vodik in njegove derivate.