Gimnazija Šiška bogatejša za novo telovadnico

Ljubljana, 22. novembra - Na Gimnaziji Šiška so odprli novo telovadnico, ki je po besedah ravnatelja Dejana Rudolfa namenjena izvajanju športne vzgoje in vadbi dijakov te največje športne šole pri nas. Vrednost novogradnje z okoli 1300 kvadratnimi metri površin, ki so jo sofinancirali iz evropskih sredstev v okviru načrta za okrevanje in odpornost, je 2,85 milijona evrov.