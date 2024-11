V Kopru konferenca o varovanju prazgodovinskih gradišč

Koper, 23. novembra - Koper gosti dvodnevno strokovno konferenco o varovanju in upravljanju kulturne dediščine prazgodovinskih gradišč oziroma kaštelirjev na območju severnega Jadrana. Dogodek je del čezmejnega projekta KASTellieri. Poleg arheologije in zgodovine na konferenci teče beseda tudi o kulturnem turizmu in socialni vključenosti.