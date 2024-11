Prezimovanje na prostem vse pogostejši način reje

Ljubljana, 22. novembra - Vse pogostejši način reje je prezimovanje pašnih živali, predvsem goveda, ovc in konj, na prostem. Če je pravilno izveden, ne pomeni tveganja za njihovo dobrobit. Živali pozimi potrebujejo več krme, skrbeti pa je treba tudi za to, da imajo na voljo dovolj vode, navaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.