Rast nemškega BDP v tretjem četrtletju nižja od prvotne ocene

Berlin, 22. novembra - Nemški bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem četrtletju v primerjavi z drugim okrepil za 0,1 odstotka, so pokazali danes objavljeni končni podatki državnega statističnega urada. To je 0,1 odstotne točke manj od prvotne ocene in dodatna težava za najmočnejše evropsko gospodarstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.