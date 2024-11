Liga NFL izdala ekipam posebno varnostno opozorilo

Kansas City, 22. novembra - Po vlomih, v katerih sta nastradala zvezdnika lige NFL Patrick Mahomes in Travis Kelce iz Kansas City Chiefs, je vodstvo NFL svojim ekipam poslalo varnostno opozorilo. Po poročanju ESPN je moštvom sporočilo, da so domovi profesionalnih športnikov iz različnih lig v zadnjem času pogosto postali "tarča vlomov organiziranih in usposobljenih skupin".