Dnevnik o evropski prestolnici kulture 2025 (22. 11.)

Ljubljana, 22. novembra - Gregor Butala v komentarju Med zgodovino in grajenjem prihodnosti piše o evropski prestolnici kulture, ki jo bosta v prihodnjem letu pripravili Nova Gorica in italijanska Gorica. Utrjevali bosta čezmejno povezovanje in skušali dokazati obstoj skupne evropske zavesti. Avtor meni, da je to precej ambiciozen cilj.