Azijske borze z izjemo kitajskih v zelenem

Tokio, 22. novembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma zvišali in sledili četrtkovemu trendu na Wall Streetu. Izjema so kitajske borze, kjer beležijo padec. Razlog naj bi bile skrbi vlagateljev, da bodo ZDA uvedle dodatne carine na kitajske izdelke in da spodbujevalni ukrepi ne bodo dovolj za povečanje gospodarske rasti.