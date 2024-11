New Jerseyju derbi in vodstvo na vzhodu

New York, 22. novembra - Hokejisti New Jerseyja so dobili veliki derbi vzhodne konference v ligi NHL. Na domačem ledu so premagali vodilno Carolino s 4:2 in jo z 28 točkami ujeli na vrhu vzhoda in v metropolitanski skupini. Jesper Bratt je dosegel dva gola, Jack Hughes pa je bil podajalec pri treh.