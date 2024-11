Orlando po tesnem boju do zmage v Los Angelesu

Los Angeles, 22. novembra - Košarkarji Orlando Magic so v severnoameriški ligi NBA gostovali v mestu angelov in po napeti končnici s 119:118 premagali Los Angeles Lakers. Slednji so bili na dobri poti do 11. zmage, a so v zadnjem delu tekme popustili in doživeli prvi domači poraz v sezoni. Pri gostih se je s 37 točkami in z 11 podajami najbolj izkazal Franz Wagner.