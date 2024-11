Na zasedanju VS ZN o Siriji medsebojne obtožbe med svetovnimi silami

New York, 22. novembra - Predstavniki stalnih članic Varnostnega sveta ZN so redno mesečno zasedanje o Siriji v četrtek izkoristili za medsebojne obtožbe. Predstavniki ZN so vse strani pozivali naj umirijo napetosti, predstavnik Slovenije pa je sirske oblasti pozval, naj zagotovijo varnost vseh, ki se zaradi konflikta v Libanonu vračajo v Sirijo.