Italijani zadnji polfinalisti Davisovega pokala

Malaga, 21. novembra - Branilci naslova, teniški igralci Italije, so zadnji polfinalisti Davisovega pokala. V polfinalu so z 2:1 premagali Argentince, ki so sicer po zaslugi Francisca Cerundola povedli, a je prvi igralec sveta Jannik Sinner izid izenačil, nato pa v igri dvojic skupaj z Matteom Berrettinijem svoji reprezentanci priboril še odločilno točko.