Newyorške borze končale v zelenem

New York, 21. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Med vlagatelji je odmevalo uspešno poslovanje izdelovalce čipov Nvidia. Podjetje je v tretjem četrtletju ustvarilo več kot 19 milijard dolarjev dobička, čeprav so se vlagatelji spraševali, ali je trenutna hitrost izjemne rasti vzdržna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.