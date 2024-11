DZ o prepovedi nacističnih in fašističnih simbolov dokončno na naslednji seji

Ljubljana, 22. novembra - DZ je danes končal drugo obravnavo predloga novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki so jo vložili koalicijski poslanci in prepoveduje uporabo nacističnih in fašističnih simbolov. Dopolnila, s katerimi so želeli v SDS in v NSi denimo prepovedati še komunistične simbole, so zavrnili. Dokončno pa bo DZ o predlogu glasoval na naslednji seji.