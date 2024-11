Fajon v Londonu izrazila interes za nadaljnjo krepitev sodelovanja

London, 21. novembra - Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes v Londonu srečala z britanskim kolegom Davidom Lammyjem in mu izrazila interes Slovenije za nadaljnjo krepitev dvostranskega sodelovanja. Spregovorila sta tudi o aktualnih mednarodnih temah, zlasti razmerah v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in Zahodnem Balkanu, so sporočili z MZEZ.