Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 11.)

Ljubljana, 21. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovenska vlada uvedla podaljšanje nadzora na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Poročali so tudi o izjavi zunanje ministrice Tanje Fajon v Bruslju in o načrtih ministrstva za infrastrukturo za konkurenčnost slovenskega železniškega prometa.