Ponoči bo ponekod po državi snežilo

Ljubljana, 22. novembra - Padavine so v četrtek zvečer zajele vso Slovenijo. Po napovedi meteorologov bo ponoči na jugu države večinoma deževalo, na severu večinoma snežilo, v osrednji Sloveniji pa lahko tako sneži, kot dežuje. V drugem delu noči bodo padavine oslabele in ponehale. Največ snega naj bi padlo na Gorenjskem in Koroškem, napoveduje Agencija za okolje (Arso).