DZ za enak dostop nekdanjih rakavih bolnikov do kreditnih produktov

Ljubljana, 22. novembra - DZ je s 74 glasovi za in brez glasu proti sprejel zakon o pravici oseb po prebolelem raku in določenih drugih boleznih do enakega dostopa do zavarovalnih in kreditnih produktov. Pri sklepanju zavarovalnih pogodb, življenjskih ali kreditnih zavarovanj in kreditnih pogodb za nepremičnino imajo enako pravico kot drugi, določa zakon.