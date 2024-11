Na Dunaju bodo zgradili moderno večnamensko areno

Dunaj, 23. novembra - V avstrijski prestolnici bodo zgradili eno najmodernejših večnamenskih aren, ki bo gostila velike koncerte, športne dogodke, zabavne prireditve, sejme in e-šport. Trajnostno zasnovana arena bo lahko sprejela do 20.000 obiskovalcev. Mesto bo za gradnjo prispevalo približno 153 milijonov evrov, projekt naj bi bil zaključen do leta 2030.