ICC zaradi domnevnih vojnih zločinov v Izraelu in Gazi izdal tri naloge za prijetje

pripravil Marko Stanojević

Haag/Tel Aviv/Gaza/Washington, 21. novembra - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes zaradi domnevnih vojnih zločinov izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in poveljnika Hamasa Mohameda Deifa. V Izraelu in ZDA so naloga za prijetje Netanjahuja in Galanta obsodili, palestinsko gibanje pa ju je pozdravilo.