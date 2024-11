Na konferenci Dnevi Latinske Amerike in Karibov o krepitvi medsebojnega sodelovanja

Ljubljana, 21. novembra - Z državami Latinske Amerike in Karibov delimo podobne vrednote in poglede na to, kako bi svet moral biti oblikovan, je na konferenci Dnevi Latinske Amerike in Karibov v Ljubljani dejal državni sekretar na zunanjem ministrstvu Marko Štucin. Skupaj z več veleposlaniki držav regije je izpostavil potrebo po krepitvi medsebojnega sodelovanja.