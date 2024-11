Predlog NSi za dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu vnovič končal zakonodajno pot

Ljubljana, 21. novembra - DZ je imel danes na dnevnem redu tudi predlog dopolnitev zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili poslanci NSi. Danes so imele poslanske skupine možnost, da predstavijo svoja stališča. Ker predlog že na matičnem odboru ni dobil podpore, o njem ne bodo glasovali, ampak je zakonodajni postopek zanj končan.