Avstralija boljša od ZDA za polfinale Davisovega pokala

Malaga, 21. novembra - Avstralska moška teniška reprezentanca je ekspresno končala pohod Američanov do 33. naslova zmagovalcev Davisovega pokala. Poti je bilo konec že v četrtfinalu, potem ko sta v odločilnem dvoboju dvojic Matthew Ebden in Jordan Thompson s 6:4 in 6:4 premagala Bena Sheltona in Tommyja Paula.