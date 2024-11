Vodilni gospodarski kazalnik v ZDA oktobra nazadoval

New York, 21. novembra - Vodilni gospodarski kazalnik newyorške organizacije Conference Board je oktobra glede na september nazadoval za 0,4 odstotka na vrednost 99,5 točke. Iz organizacije so obenem sporočili, da je indeks septembra nazadoval za 0,3 odstotka in ne za 0,5 odstotka, kot so poročali sprva.