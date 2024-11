Norvežanke branijo, Francozinje, Danke in Švedinje napadajo naslov

Ljubljana, 25. novembra - Avstrija, Švica in Madžarska bodo med 28. novembrom in 15. decembrom gostile 16. evropsko prvenstvo v rokometu za ženske. Zadnji celinski naslov so pred dvema letoma v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori osvojile Norvežanke, ki so na bližnjem turnirju resne kandidatke za jubilejno deseto zmago.