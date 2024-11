Newyorške borze uvodoma brez enotne smeri

New York, 21. novembra - Osrednji delniški indeksi na newyorških borzah v prvih 15 minutah trgovanja ne kažejo enotne smeri. Med vlagatelji sicer odmevajo četrtletni poslovni izidi izdelovalce čipov Nvidia. Ti so sicer presegli pričakovanja analitikov, a vlagatelje obenem skrbijo obeti za naprej. Boljši od pričakovanj so podatki s trga dela.