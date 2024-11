Borrell: Nalogi ICC so zavezujoči

Aman, 21. novembra - Nalogi Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in vodje oboroženega krila Hamasa Mohameda Deifa, so zavezujoči in jih je treba izvršiti, je danes med obiskom v Jordaniji dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.