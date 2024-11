Vlada podprla nakup dela objekta Baragovo semenišče

Ljubljana/Puconci/Rimske Toplice, 21. novembra - Vlada je sklenila, da se v načrt razvojnih programov 2024-2027 uvrsti nakup dela objekta Baragovo semenišče, s čimer bo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije lahko tam trajno zagotovilo do največ 206 študentskih ležišč. Poleg tega je vlada v načrtu spremenila vrednosti gradnje vrtca v Puconcih in športne dvorane v Rimskih Toplicah.