Ob 30-letnici Uprave RS za zaščito in reševanje izpostavili njeno delo in pomen

Brdo pri Kranju, 21. novembra - Uprava RS za zaščito in reševanje je z današnjo slovesnostjo na Brdu pri Kranju obeležila 30-letnico delovanja. Na slovesnosti, ki so se je udeležili tudi visoki predstavniki države, so prikazali zgodovino delovanja, izpostavili velik pomen uprave, se zahvalili zaposlenim in podpornikom ter opozorili na aktualne, zlasti kadrovske izzive.