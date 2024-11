Ljubljanska borza: Petrol, NLB in Sava-Re dvignili indeks

Ljubljana, 21. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,39 odstotka in se ustavil pri 1648,59 točke. Indeks so z rastjo dvignile predvsem delnice Petrola, NLB in Save-Re. Skupni promet je dosegel 2,03 milijona evrov. Najprometnejše so bile delnice Zavarovalnice Triglav, katerih tečaj pa se ni spreminjal.