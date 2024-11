Vlada sprejela še uredbe za plačne uvrstitve direktorjev, vojakov in zaposlenih v javnih zavodih

Ljubljana, 21. novembra - Vlada je danes sprejela tri uredbe, s katerimi se določa plačne uvrstitve za direktorje, ravnatelje in tajnike, za delovna mesta v javnih zavodih, agencijah in skladih ter uvrstitve formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski. Za omenjene skupine namreč plače niso določene v kolektivnih pogodbah, ampak v uredbi, ki jo sprejme vlada.