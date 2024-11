Ljubljana, 26. novembra - Zaznamujemo svetovni dan trajnostnega prometa, ki naj bi bil prijazen do okolja, družbeno vključujoč in gospodarsko vzdržen. Pri ZN so izpostavili vlogo prometa pri spodbujanju povezljivosti in gospodarske rasti, hkrati pa opozorili, da gre za enega glavnih virov emisij toplogrednih plinov. Trajnostni promet je tako ključen za trajnostni razvoj.