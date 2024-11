Slovenska podjetja zadovoljna z nastopom na največjem evropskem sejmu elektronike

München, 21. novembra - V Münchnu se je pred dnevi zaključil mednarodni sejem Electronica, na katerem je sodelovalo tudi devet slovenskih visokotehnoloških podjetij. Ta so z nastopom na sejmu zelo zadovoljna, saj je bil slovenski razstavni prostor dobro obiskan. Na sejmu so iskala nove partnerje, ohranjala stik z obstoječimi in se seznanila z novostmi v panogi.