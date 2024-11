Slovenija s Partnerstvom za čisti vodik podpisala memorandum o sodelovanju

Bruselj, 21. novembra - Državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen je danes v Bruslju podpisala memorandum o sodelovanju s Partnerstvom za čisti vodik. "S to podporo želimo okrepiti svoje zmogljivosti in izmenjavo znanja za učinkovitejši razvoj ter uvajanje vodikovih tehnologij v Sloveniji," je dejala.