Na Ljubljanskem gradu umetnine slovenskega impresionizma skozi potopitveno izkušnjo

Ljubljana, 21. novembra - V nedavno obnovljeni dvorani Kazemate na Ljubljanskem gradu so postavili prostorsko instalacijo, s katero se lahko obiskovalci potopijo v izbrane umetnine štirih slovenskih impresionistov. V video projekcijo, ki se bo ponavljala vsakodnevno do 26. oktobra prihodnje leto, so združili znamenita dela, kot so Sejalec, Rdeči parazol, Kopalke in Kolo.