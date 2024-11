December odločilni mesec za Cedevito Olimpijo

Ljubljana, 21. novembra - V prvi tretjini sezone so košarkarji Cedevite Olimpije zaostali za pričakovanji in cilji. Športni direktor kluba Španec Chechu Mulero pričakuje, da se bo krivulja dvignila z vrnitvijo trenerja Zvezdana Mitrovića, branilca Bryntona Lemarja in novo okrepitvijo Andrijo Stipanovićem.