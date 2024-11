V Srbiji zaradi nesreče v Novem Sadu pridržali 11 ljudi, tudi nekdanjega ministra

Beograd, 21. novembra - V Srbiji so danes pridržali 11 ljudi zaradi nedavnega zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Med pridržanimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja vodja srbskih železnic Jelena Tanasković, ki sta nedavno odstopila, pa tudi inženirji in nadzorniki, poročajo tamkajšnji mediji.