Nemška SPD še neodločena glede kanclerskega kandidata

Berlin, 21. novembra - Nemške stranke se že pospešeno pripravljajo na predčasne parlamentarne volitve, ki bodo po napovedih 23. februarja. Znani so tudi kanclerski kandidati vseh vidnejših strank, le pri socialdemokratih (SPD) ga še niso potrdili in vse več je pozivov, naj to ne bo kancler Olaf Scholz temveč obrambni minister Boris Pistorius.