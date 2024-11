Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v minusu

Ljubljana, 21. novembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi zdrsnil 0,18 odstotka v minus. Za vlagatelje so najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav, njihova vrednost pa se do 11.30 ni spreminjala. Negativen predznak imajo v prvi kotaciji delnice Krke in Luke Koper, slednje so izgubile več kot 2,5 odstotka vrednosti.