Ljubljana, 21. novembra - Nadzorni svet OTP banke je za novega predsednika uprave izbral Andrasa Hamorija. Hamori bo na čelu banke, ki je nastala letos z združitvijo Nove KBM in SKB in je del madžarske bančne skupine OTP, nasledil Johna Denhofa, kateremu konec leta poteče mandat, so sporočili.