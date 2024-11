SŽ: Zeleni vlak bo vozil tudi v prihodnje, boljša bo tudi povezava Ljubljane z Zagrebom

Ljubljana, 21. novembra - Zeleni vlak oz. sezonski vlak po Istri, do Pulja in nazaj, bo vozil tudi v prihodnje, a s prestopanjem v Buzetu, so za STA danes sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ). Napovedali so tudi boljše vlake med Ljubljano in Reko, s hrvaškimi železnicami pa se dogovarjajo tudi o boljši povezavi oz. pogostejših vožnjah vlakov med prestolnicama obeh držav.