Mariborska Karitas letos s hrano pomagala več kot 12.500 ljudem

Maribor, 21. novembra - Na mariborski Karitas so letos s hrano doslej pomagali več kot 12.500 ljudem. Po pomoč pridejo tudi družine in posamezniki, ki ne zmorejo poravnati stroškov najemnine, elektrike, vode in ogrevanja, je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik ustanove Branko Maček. Na Karitas opozarjajo tudi na vse pogostejše psihične stiske.