Slovenija podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko

Ljubljana, 21. novembra - Vlada se je danes seznanila z razlogi za podaljšanje nadzora na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko, ki trenutno velja do 21. decembra. Nadzor bo podaljšan še za šest mesecev, za podaljšanje pa se je vlada odločila zaradi povečane stopnje ogroženosti zaradi terorizma, so sporočili po seji vlade.