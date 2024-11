Praznični sejmi po Evropi znova vabijo med stojnice in lučke

pripravila Sara Božič Erjavec Tekavec

Dunaj/Strasbourg/Zagreb, 23. novembra - Do začetka adventnega časa nas loči še en teden. Številna evropska mesta so že praznično okrašena, skupaj z lučkami, ki bodo zasijale, pa središča mest preplavijo tudi mamljivi vonji po kuhanem vinu, cimetu in pečenem kostanju.