Film Čao Bela Janija Severja z mednarodno premiero v Poznanju

Ljubljana, 21. novembra - Celovečerni igrani film Čao Bela scenarista in režiserja Janija Severja bo prihodnji teden doživel mednarodno premiero na 42. festivalu za mlado občinstvo Ale Kino! v poljskem Poznanju. Na festivalu, ki bo potekal med 24. novembrom in 1. decembrom, ga bodo prikazali v ponedeljek in četrtek, januarja 2025 pa bo na ogled tudi v slovenski kinih.