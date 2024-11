V Mariboru ob padcu z lestve umrl 47-letni moški

Maribor, 21. novembra - V Mariboru se je v sredo zgodila delovna nezgoda, v kateri je 47-letni moški pri opravljanju del padel z lestve in zaradi hudih poškodb na kraju umrl, so sporočili s Policijske uprave Maribor. O nesreči, o kateri so bili obveščeni v sredo zvečer, policisti še zbirajo obvestila.