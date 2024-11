Biden dopolnil 82 let

Washington, 21. novembra - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo dopolnil 82 let kot prvi ameriški predsednik na položaju. Predsedniku so na družbenih omrežjih voščili družinski člani, prijatelji in kolegi iz demokratske stranke. Prihodnji ameriški predsednik Donald Trump bi Bidnov starostni mejnik v zadnjem letu mandata lahko izenačil in celo presegel.