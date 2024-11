Romi iz Žabjak-Brezja imajo še vedno možnost za ureditev priključkov za vodo, komunala oškodovana za 5700 evrov mesečno

Novo mesto, 21. novembra - Romi iz novomeškega romskega naselja Žabjak-Brezje, ki jim je Komunala Novo mesto v ponedeljek odklopila na črno urejene priključke na vodo, imajo še vedno možnost, da si priključke uredijo, so za STA zatrdili na komunali. To sicer do zdaj ni naredil še nihče. Zaradi nelegalnih priključkov je bila komunala mesečno oškodovana za okoli 5700 evrov.