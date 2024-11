Podpis dogovora in preklic stavke potrdili tudi v SDPZ in vodstvu Pošte

Maribor, 21. novembra - Tako kot Sindikat poštnih delavcev je tudi drugi reprezentativni sindikat na Pošti Slovenije, Sindikat delavcev prometa in zvez (SDPZ), po sredinih maratonskih pogajanjih z vodstvom podjetja dosegel stavkovni dogovor. Stavka, ki je bila napovedana za petek, je tako odpovedana, so sporočili še iz SDPZ. Dogovor so potrdili tudi na Pošti Slovenije.